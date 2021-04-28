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Будет дуть сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будет дуть сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 45-50%
Экология
28 апреля 2021 г. 13:55
Будет дуть сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Баку и на Абшеронском полуострове 29 апреля ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, умеренный северо-западный ветер днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 10-13, днем 18-23, в Баку ночью 11-13, днем 19-21 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но в некоторых горных районах ожидаются грозы, сильный дождь, в отдельных местах интенсивный град. Ночью и утром будет туман, западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем 23-28, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидается усиление северного ветра - хазри, что может вызвать у метеочувствительных людей чувство тревоги.

Национальная гидрометеорологическая служба также распространила предупреждение об изменении погодных условий. Так, днем 29 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, с порывами до 20 м/с.

Начиная с вечера 29 апреля в западных районах и до полудня 3 мая на территории страны ожидается неустойчивая погода, местами грозы, сильный дождь, местами интенсивный, в северных и западных районах град. Будет дуть западный ветер, в отдельных местах порывы усилятся до 20-25 м/с. Есть вероятность увеличения полноводности в реках.

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