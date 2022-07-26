Ожидается сильный ветер, осадки

В Баку и на Абшеронском полуострове с 28 по 29 июля будет дуть северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, местами порывы будут достигать 23-25 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове с 28 по 29 июля будет дуть северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, местами порывы будут достигать 23-25 м/с.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном Национальной гидрометеорологической службой предупреждении.

В районах Азербайджана с 27 июля до конца третьей декады в основном в дневные часы в некоторых горных и предгорных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди.

Западный ветер будет дуть со скоростью 15-18 м/с, 28 июня - местами со скоростью 20-25 м/с. Есть вероятность повышения в реках уровня воды.