Браконьер поджег лодку госслужбы экологической безопасности

Браконьер, вылавливающий рыбу на берегу Куры, поджег лодку Госслужбы, пострадал инспектор.
Об этом Report сообщил руководитель Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде.
По его словам, в ходе очередного рейда сотрудники Госслужбы установили факт незаконного вылова рыбы в части реки Кура, проходящей через город Мингячевир: "Браконьер не подчинился законным требованиям сотрудников Госслужбы, поджог их лодку, предварительно облив топливом. В результате инспектор Бахруз Мустафаев получил ожоги. Информация об инциденте была передана в Мингячевирский городской отдел полиции. После оперативного вмешательства полиции виновник был задержан. По факту проводится расследование".