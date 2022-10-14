Браконьер открыл огонь по охранникам национального парка Аггель

Браконьер открыл огонь по охранникам национального парка Аггель.

Браконьер открыл огонь по охранникам национального парка Аггель.

Как сообщил Report начальник службы охраны биоразнообразия Фируддин Алиев, сотрудники Национального парка в ходе контрольных мероприятий около 2 часов ночи выявили лиц, незаконно ловивших рыбу на территории парка.

Он отметил, что один из браконьеров, который не подчинился законным требованиям сотрудников, открыл огонь из охотничьего ружья и скрылся с места происшествия. В ходе инцидента никто не пострадал, один из браконьеров был задержан: “Им оказался житель Бейлаганского района Бейлар Фарзализаде. Соответствующее обращение направлено в правоохранительные органы".