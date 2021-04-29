Более 53 километров бассейна реки Кура очищены от синтетических сетей

Акция "Чистые водоемы" (Təmiz hövzələr), совместно организованная Государственной службой экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов и Управлением полиции на водном транспорте МВД, продолжилась на участке реки Кура, проходящей ч

Акция "Чистые водоемы" (Təmiz hövzələr), совместно организованная Государственной службой экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов и Управлением полиции на водном транспорте МВД, продолжилась на участке реки Кура, проходящей через Бардинский и Агджабединский районы.

Как сообщает Report, представитель службы Бахруз Магомедов сказал, что в ходе акции более 53 километров бассейна реки были очищены от синтетических сетей.

"Цель состоит в том, чтобы усилить меры контроля в водных бассейнах страны, продвигать гражданское рыболовство и увеличивать рыбные запасы за счет привлечения большего числа людей к борьбе с браконьерством", - сказал Б.Магомедов.