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Более 53 километров бассейна реки Кура очищены от синтетических сетей

Более 53 километров бассейна реки Кура очищены от синтетических сетей Акция "Чистые водоемы" (Təmiz hövzələr), совместно организованная Государственной службой экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов и Управлением полиции на водном транспорте МВД, продолжилась на участке реки Кура, проходящей ч
Экология
29 апреля 2021 г. 16:55
Более 53 километров бассейна реки Кура очищены от синтетических сетей

Акция "Чистые водоемы" (Təmiz hövzələr), совместно организованная Государственной службой экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов и Управлением полиции на водном транспорте МВД, продолжилась на участке реки Кура, проходящей через Бардинский и Агджабединский районы.

Как сообщает Report, представитель службы Бахруз Магомедов сказал, что в ходе акции более 53 километров бассейна реки были очищены от синтетических сетей.

"Цель состоит в том, чтобы усилить меры контроля в водных бассейнах страны, продвигать гражданское рыболовство и увеличивать рыбные запасы за счет привлечения большего числа людей к борьбе с браконьерством", - сказал Б.Магомедов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKür çayının 53 kilometrdən artıq sahəsi sintetik torlardan təmizlənib

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