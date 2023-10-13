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Более 40% шельфовых льдов Антарктиды сократились за 25 лет

Более 40% шельфовых льдов Антарктиды сократились за 25 лет С 1997 по 2021 год 71 из 162 (43%) шельфовых ледников вокруг Антарктиды сократился в объеме, в результате чего в океаны попало 7,5 трлн тонн талой воды.
Экология
13 октября 2023 г. 03:41
Более 40% шельфовых льдов Антарктиды сократились за 25 лет

С 1997 по 2021 год 71 из 162 (43%) шельфовых ледников вокруг Антарктиды сократился в объеме, в результате чего в океаны попало 7,5 трлн тонн талой воды.

Как передает Report, к такому выводу пришли британские ученые из Университета Лидса, результаты исследования которых опубликовано в научном журнале Science Advances.

Специалисты проанализировали более 100 тыс. спутниковых радиолокационных изображений и обнаружили, что почти все ледники на западной стороне Антарктиды уменьшились в размерах, причем некоторые лишились до 30% первоначального объема.

Некоторые из самых больших потерь наблюдались на шельфовом леднике Гетц, где за 25-летний период было утрачено 1,9 трлн тонн льда. Лишь 5% из них приходится на откалывание, когда большие куски льда отрываются от шельфа и падают в океан. Остальной лед превратился в воду.

На шельфовом леднике Пайн-Айленд было потеряно 1,3 трлн тонн льда. Около трети этих потерь — 450 млрд тонн — произошло из-за откола, все остальное растаяло.

"Существует неоднозначная картина разрушения шельфового ледника, и это связано с температурой океана и течениями вокруг Антарктиды. Западная часть континента подвержена воздействию теплой воды, тогда как большая часть Восточной Антарктиды в настоящее время защищена от таяния прибрежной полосой холодных вод", - отметил руководивший исследованием доктор Бенджамин Дэвисон.

По мнению ученых, антропогенное глобальное потепление, вероятно, стало ключевым фактором в потере льда. Если бы речь шла о естественных изменениях, то на западе были бы заметны признаки восстановления ледников в некоторых местах.

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