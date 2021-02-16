О нас
Report Georgia
Аудио новости

Билл Гейтс назвал единственный способ сохранить климат

Билл Гейтс назвал единственный способ сохранить климат Гейтс заявил, что самая большая трудность для человечества - достичь климатической нейтральности к 2050 году
Экология
16 февраля 2021 г. 17:26
Билл Гейтс назвал единственный способ сохранить климат
Билл Гейтс

Солнечная и ветровая энергетика пока не способны быть бесперебойным источником энергии, эту функцию, а также сохранение климата сможет на себя взять только атомная энергетика. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал основатель компании Microsoft Билл Гейтс в интервью Национальной общественной вещательной корпорации Австралии.

Гейтс заявил, что самая большая трудность для человечества - достичь климатической нейтральности к 2050 году. Это означает, что человечество прекратит увеличивать объем парниковых газов в атмосфере, а значит, сведет на нет свое негативное влияние на климат. Основные выбросы парниковых газов связаны с энергетикой, основанной на сжигании угля, нефти и газа.

Он также пояснил, что атомная энергетика должна быть еще дешевле и безопаснее, чтобы убедить людей в принятии этой технологии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Азербайджане запрещается продажа синтетических сетей для охоты
В Азербайджане запрещается продажа синтетических сетей для охоты
16 февраля 2021 г. 17:33
В прошлом году в связи с незаконной рыбалкой выписано штрафов на 120 тыс. манатов
В прошлом году в связи с незаконной рыбалкой выписано штрафов на 120 тыс. манатов
16 февраля 2021 г. 17:15
Задержаны рыболовы-браконьеры
Задержаны рыболовы-браконьеры
16 февраля 2021 г. 15:35
Прогноз погоды на 17 февраля
Прогноз погоды на 17 февраля
16 февраля 2021 г. 13:52
В Баку выпадет снег
В Баку выпадет снег
15 февраля 2021 г. 14:35
Прогноз погоды в Азербайджане на 16 февраля
Прогноз погоды в Азербайджане на 16 февраля
15 февраля 2021 г. 14:22
Уровень в Куре стремительно падает
ФотоУровень в Куре стремительно падает
14 февраля 2021 г. 14:09
Синоптики обещают дожди и ветер
Синоптики обещают дожди и ветер
14 февраля 2021 г. 11:53
Прогноз погоды на 14 февраля
Прогноз погоды на 14 февраля
13 февраля 2021 г. 12:46
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Азербайджане
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Азербайджане
12 февраля 2021 г. 13:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi