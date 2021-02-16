Билл Гейтс назвал единственный способ сохранить климат

Гейтс заявил, что самая большая трудность для человечества - достичь климатической нейтральности к 2050 году

Солнечная и ветровая энергетика пока не способны быть бесперебойным источником энергии, эту функцию, а также сохранение климата сможет на себя взять только атомная энергетика. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал основатель компании Microsoft Билл Гейтс в интервью Национальной общественной вещательной корпорации Австралии.

Гейтс заявил, что самая большая трудность для человечества - достичь климатической нейтральности к 2050 году. Это означает, что человечество прекратит увеличивать объем парниковых газов в атмосфере, а значит, сведет на нет свое негативное влияние на климат. Основные выбросы парниковых газов связаны с энергетикой, основанной на сжигании угля, нефти и газа.

Он также пояснил, что атомная энергетика должна быть еще дешевле и безопаснее, чтобы убедить людей в принятии этой технологии.