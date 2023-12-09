Баку примет 29-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата

Баку примет 29-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29 пройдет в Баку.

Как сообщает Report, это подтвердили два источника на сайте Climatechangenews.

Группа восточноевропейских стран выбрала Баку, столицу Азербайджана, для проведения переговоров по климату COP29 в следующем году.

Отметим, что в совместном заявлении Администрации президента Азербайджанской Республики и Аппарата премьер-министра Республики Армения от 7 декабря отмечается, что в качестве жеста доброй воли Армения отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29 в поддержку кандидатуры Азербайджанской Республики.