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Баку примет 29-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата

Баку примет 29-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата Баку примет 29-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
Экология
9 декабря 2023 г. 15:29
Баку примет 29-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29 пройдет в Баку.

Как сообщает Report, это подтвердили два источника на сайте Climatechangenews.

Группа восточноевропейских стран выбрала Баку, столицу Азербайджана, для проведения переговоров по климату COP29 в следующем году.

Отметим, что в совместном заявлении Администрации президента Азербайджанской Республики и Аппарата премьер-министра Республики Армения от 7 декабря отмечается, что в качестве жеста доброй воли Армения отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29 в поддержку кандидатуры Азербайджанской Республики.

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Версия на английском языке Baku to host COP29
Версия на азербайджанском языке Bakı COP29-a ev sahibliyi edəcək

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