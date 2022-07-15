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Баку окутал пылевой туман

Баку окутал пылевой туман Согласно данным автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха, сегодня дисперсные частицы пыли превышали норму в Низаминском районе Баку в 1,5 раза, в Сабаильском - в 1,4 раза, в Хатаинском - в 1,6 раза.
Экология
15 июля 2022 г. 13:35
Баку окутал пылевой туман

Согласно данным автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха, сегодня дисперсные частицы пыли превышали норму в Низаминском районе Баку в 1,5 раза, в Сабаильском - в 1,4 раза, в Хатаинском - в 1,6 раза.

Как передает Report, об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

Г.Мамедова отметила, что наблюдаемая пыльная погода носит локальный характер: "Пылевые массы, формирующиеся на верхней сухой поверхности почвы, распространяются в атмосфере под влиянием сильного северо-западного ветра. Ветреная погода сохранится до конца дня. С вечера 17 июля северный ветер временами усилится, в связи с чем ожидается, что количество пыли в воздухе превысит норму. Такая ситуация сохранится до вечера 19 июля".

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