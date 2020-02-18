Некоторым бакинским ресторанам и домам торжеств вынесены предупреждения

В Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана поступили жалобы, связанные с распространением по вечерам действующими в Баку объектами общепита и домами торжеств дыма и запаха от приготавливаемых блюд.

Как сообщили Report в министерстве, специалистами в ресторанах были проведены повторные мониторинги.

В заявлении журналистам директор департамента МЭПР Рамал Багиров отметил, что несмотря на наличие в некоторых домах торжеств на территории Низаминиского и Хатаинского районов столицы очистительных сооружений, из-за несвоевременного технического ухода и нерегулярной очистки фильтров, выбросы в атмосферу превышают норму: "Хотя и в ресторанах установлены очистительные сооружения, но несвоевременный уход приводит к загрязнению воздуха. Владельцам объектов сделано предупреждено, чтобы они вовремя меняли фильтры и не создавали дискомфорт для жителей".