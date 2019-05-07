Бакинская прокуратура расследует незаконную вырубку деревьев в Хатаинском районе

По факту незаконной пересадки и вырубки деревьев по улице М.Хади 93/99 в Хатаинском районе столицы из-за наличия состава преступления собранные в отношении землевладельца Хазрата Темирова материалы были направлены в Бакинскую прокуратуру для принятия мер в соответствии с законом.
Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).
Напомним, что на основе поступившей 5 мая в МЭПР жалобы в связи с незаконной вырубкой деревьев по улице М.Хади 93/99 в Хатаинском районе столицы сотрудники министерства установили, что на зеленой территории по приказу собственника земли были вырублены 25 плодовых деревьев, и пересажены 2 оливковых дерева и 96 гранатовых кустов.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости