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Бакинская прокуратура расследует незаконную вырубку деревьев в Хатаинском районе

Бакинская прокуратура расследует незаконную вырубку деревьев
© Report

По факту незаконной пересадки и вырубки деревьев по улице М.Хади 93/99 в Хатаинском районе столицы из-за наличия состава преступления собранные в отношении землевладельца Хазрата Темирова материалы были направлены в Бакинскую прокуратуру для принятия мер в соответствии с законом. 

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

Напомним, что на основе поступившей 5 мая в МЭПР жалобы в связи с незаконной вырубкой деревьев по улице М.Хади 93/99 в Хатаинском районе столицы сотрудники министерства установили, что на зеленой территории по приказу собственника земли были вырублены 25 плодовых деревьев, и пересажены 2 оливковых дерева и 96 гранатовых кустов.

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