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Бакинская мэрия предупреждает о резкой смене погоды и переходит на усиленный режим работы

Бакинская мэрия предупреждает о резкой смене погоды и переходит на уси
© Report

Исполнительная власть (ИВ) города Баку обратилась к жителям и гостям столицы с просьбой о погоде. 

Как сообщает Report, ИВ просит граждан и водителей быть внимательными и осторжными.

«Сегодня, 11 августа, ожидается резкая смена погоды, сильный дует северо-западный ветер в Баку и на Апшероне, ожидается кратковременный дождь.Призываем граждан проявлять осторожность, не держать транспортные средства под деревьями, закрывать окна в домах и соблюдать другие меры предосторожности. Все коммунальные и технические службы в Баку будут работать в усиленном режиме», - говорится в информации.

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