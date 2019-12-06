​Азербайджанские нефтяники посадят 100 тыс. деревьев за один день

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Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и ее совместные предприятия начали посадку 100 тыс. деревьев в рамках стартовавшей сегодня инициативы первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 тыс. деревьев по случаю 650-летнего юбилея поэта-мыслителя Имадеддина Насими.

Как сообщает Report, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и представители руководства компании приняли участие в кампании по посадке деревьев в эко-парке в поселке Гала. В течение дня на территории управлений и предприятий компании будет посажено около 15 тыс. кипарисов, по 11 тыс. саженцев туи, олеандра и сосны, более 10 тыс. саженцев миндаля, более 7 тыс. – шелковицы, в общей сложности 22 вида наименований деревьев. В рамках акции создана современная ирригационная система для полива деревьев.

На территории ПО "Азнефть" будет посажено 45 тыс. деревьев, "Азеригаз" и "Азерикимья", НПЗ им. Г.Алиева, управлений экспорта газа и нефтепроводов – по 15 тыс., других управлений – 40 тыс. деревьев. Ряд совместных предприятий и компаний-партнеров SOCAR присоединились к кампании по посадке деревьев. SOCAR AQŞ посадит 2 тыс. деревьев на территории производственно-снабженческой базы "Умид".

В 2006 году SOCAR дал старт работам по восстановлению загрязненных нефтью и нефтепродуктами территорий и созданию зеленых насаждений. SOCAR ежегодно выращивает около 100 тыс. деревьев на территории эко-парка и распределяет их по предприятиям и управлениям. С учетом посаженных 6 декабря 100 тыс. деревьев, их общее количество в этом году приблизилось к 200 тыс. В общей сложности SOCAR посадил до 1 млн деревьев на территории в 500 гектаров.