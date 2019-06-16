Азербайджанские и российские ученые открыли новый вид змеи

Обнаружен новый вид змей в регионе Южного Кавказа. Как передаёт Report, ученые из Сочинского национального парка совместно с коллегами из России, Азербайджана, Турции, Словакии и Чехии смогли описать новый вид крупной змеи.

Свое название он получил в честь Урарту - античного государства, находившегося на территории от озера Гёйча (Göyçə) до озера Ван.

Урартский полоз, относящийся к так называемым видам-двойникам, открытым в 1950-е годы биологом Эрнстом Майром. Новый вид змеи обитает в горных областях Дагестана и далее через все Закавказье.