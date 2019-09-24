Замминистра: Азербайджан приступил к исполнению обязательств по охране окружающей среды

"Азербайджан входит в число стран, которых затронуло глобальное изменение климата".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауф Гаджиев на семинаре по укреплению потенциала страны по сокращению выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве и землепользовании.

Замминистра отметил, что эти воздействия в основном проявляются в форме засух, наводнений и повышения температур: "Наша страна активно участвует в переговорах и инициативах по глобальному изменению климата. Для правительства Азербайджана вопросы экологии и охраны окружающей среды всегда были приоритетными. Ярким примером этому служит тот факт, что после обретения независимости Азербайджан присоединился к более чем 20 международным конвенциям".

Р.Гаджиев добавил, что страна приступила к исполнению обязательств в таких приоритетных секторах как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, землепользование, лесное хозяйство и управление отходами.