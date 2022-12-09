Азербайджанские экологи и активисты направили обращение командующему миротворцев

Азербайджанские экологи и активисты передали обращение посольству РФ в Азербайджане в связи с обострением экологической обстановки на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий контингент РФ.

Азербайджанские экологи и активисты направили обращение командующему миротворческим контингентом России, временно дислоцированном в Карабахском экономическом районе Азербайджана Андрею Волкову.

Как передает Report, в обращении, переданном в посольство России в Азербайджане, отмечается серьезная обеспокоенность обострением экологической обстановки на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий контингент РФ.

"В период 30-летней оккупации Арменией территории Азербайджана против нашей страны был совершен экологический террор в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, незаконно эксплуатировались многие месторождения полезных ископаемых. Несмотря на то, что в 2020 году после освобождения от оккупации Армении территорий Азербайджана были взяты под контроль незаконная эксплуатация и экологическая обстановка на многих разграбленных месторождениях, к сожалению, продолжается незаконная эксплуатация месторождения золота Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, находящихся на территории Азербайджанской Республики, где временно дислоцирован миротворческий контингент Российской Федерации.

Незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых, обостряя экологическую обстановку, оказывает негативное влияние на гражданское население, окружающую среду, биоразнообразие, подземные и наземные водные ресурсы, а также на экологическую среду на других территориях Азербайджана.", - отмечается в письме.

"Считаем важным оценить незаконную эксплуатацию и экологическую обстановку на месторождении золота Гызылбулаг и медно-молибденовом месторождении Демирли, находящихся на территории Азербайджанской Республики, где временно дислоцирован миротворческий контингент Российской Федерации. В связи с этим просим Вас обеспечить безопасность для посещения указанных территорий и создать необходимые условия для проведения мониторинга", - говорится в обращении.