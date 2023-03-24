Азербайджанская модель представлена на Водной конференции ООН

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев выступил на пленарном заседании Водной конференции ООН, проходящей в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев выступил на пленарном заседании Водной конференции ООН, проходящей в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

Как сообщает американское бюро Report , в своем выступлении министр рассказал о шагах, предпринимаемых Азербайджаном в направлении охраны водных ресурсов.

Глава Минэкологии подчеркнул, что на территории нашей страны имеется более 400 пресноводных озер и 8 000 рек, исходя из чего Азербайджан придает большое значение охране водных ресурсов.

"Географическое положение и разнообразие климата Азербайджана делают водные ресурсы страны чрезвычайно уязвимыми к изменению климата и другим воздействиям окружающей среды, особое влияние на страну оказывает неравномерное распределение водных ресурсов на территории Азербайджана. Более 70% наших водных запасов поступает из источников за пределами государственных границ. Наряду с негативным воздействием изменения климата на водные ресурсы, Азербайджан сталкивается с проблемами, связанными с управлением трансграничными водами и загрязнением. В этой связи наша страна регулярно проводит мониторинг уровня загрязнения и связанных с этим последствий в трансграничных реках, протекающих по ее территории", - сказал министр М.Бабаев.

Он указал, что Азербайджан продолжает работу с международными партнерами по реализации соответствующих соглашений ООН, в том числе Водной конвенции Европейской экономической комиссии ООН.

"К сожалению, большинство стран региона еще не присоединились к Водной конвенции, что ограничивает возможности сотрудничества в области устойчивого управления трансграничными реками. С целью обеспечения эффективного управления трансграничными водными ресурсами и предотвращения нехватки воды Азербайджан сформировал свою национальную водную политику. Кроме того, в настоящее время разрабатывается национальная Водная стратегия, основанная на комплексном подходе к водно-климатической политике в соответствии с Целями устойчивого развития (ЦУР). Использование потенциала ЦУР в восстановлении освобожденных территорий в настоящее время является одним из приоритетных направлений для правительства Азербайджана. В этом контексте мы активно работаем с соответствующими агентствами ООН по устранению экологических рисков, в том числе связанных с водными ресурсами, для обеспечения безопасного возвращения вынужденных переселенцев в свои дома. Хотел бы особо отметить международную конференцию "Поощрение партнерства и деятельности в области устойчивого управления водными ресурсами", состоявшуюся в прошлом году в селе Агалы Зангиланского района Азербайджана. На этой территории было построено первое село, куда вынужденные переселенцы вернулись спустя 30 лет. Кроме того, в освобожденном от оккупации Агдамском районе мы недавно провели очередные "ежегодные стратегические консультации высокого уровня" между Азербайджаном и представительством ООН в стране. Все это еще раз подтвердило тесное сотрудничество ООН и Азербайджана. Связанные с водными ресурсами вопросы стали одним из главных приоритетов повестки дня этого важного мероприятия", - констатировал Мухтар Бабаев.

Министр подчеркнул, что в целях обеспечения устойчивости к опасным гидрометеорологическим явлениям в Азербайджане разработаны национальные проекты по созданию систем раннего оповещения, что принесет пользу не только нашей стране, но и другим государствам.

"Азербайджан приветствует возможности многосторонней и двусторонней координации и сотрудничества. Для обеспечения устойчивости к опасным гидрометеорологическим явлениям в Азербайджане разрабатываются национальные проекты по созданию систем раннего предупреждения. Кроме того, обеспечивается модернизация гидрологических наблюдений за счет создания автоматизированных систем. Азербайджан создал необходимый потенциал для мониторинга и управления водными ресурсами через информационную систему "Электронное водное хозяйство", - заключил министр Мухтар Бабаев.