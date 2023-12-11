Азербайджанская делегация проинформировала участников COP28 о водных ресурсах страны

Делегация Министерства экологии и природных ресурсов и Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана провела в азербайджанском павильоне ряд встреч в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28).

Делегация Министерства экологии и природных ресурсов и Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана провела в азербайджанском павильоне ряд встреч в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28).

Об этом сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов.

В ходе организованных встреч участникам была предоставлена информация о водных ресурсах Азербайджана, перспективах на будущее, проектах по восстановлению и реконструкции, осуществляемых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, в том числе о работах, направленных на использование альтернативных источников воды.