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Азербайджанская делегация проинформировала участников COP28 о водных ресурсах страны

Азербайджанская делегация проинформировала участников COP28 о водных ресурсах страны Делегация Министерства экологии и природных ресурсов и Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана провела в азербайджанском павильоне ряд встреч в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28).
Экология
11 декабря 2023 г. 14:48
Азербайджанская делегация проинформировала участников COP28 о водных ресурсах страны

Делегация Министерства экологии и природных ресурсов и Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана провела в азербайджанском павильоне ряд встреч в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28).

Об этом сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов.

В ходе организованных встреч участникам была предоставлена информация о водных ресурсах Азербайджана, перспективах на будущее, проектах по восстановлению и реконструкции, осуществляемых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, в том числе о работах, направленных на использование альтернативных источников воды.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan informs COP28 participants about water resources
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP28: Azərbaycanın su ehtiyatları barədə iştirakçılar məlumatlandırılıb

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