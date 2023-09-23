Азербайджанская активистка рассказала в ООН об экологическом терроризме Армении

Соучредительница Коалиции НПО "В первую очередь охрана окружающей среды" Парвана Велиева выступила на неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи, посвященной "Универсальному медицинскому обеспечению", "Подготовке к пандемии и ответные меры" ”и "Туберку

Соучредительница Коалиции НПО "В первую очередь охрана окружающей среды" Парвана Велиева выступила на неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи, посвященной "Универсальному медицинскому обеспечению", "Подготовке к пандемии и ответные меры" ”и "Туберкуле", проведенной в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает американское бюро Report , в своем выступлении П.Велиева коснулась экологического террора, совершенного Арменией на оккупированных азербайджанских территориях в течение почти 30 лет.

Азербайджанская активистка заявила, что работы в сфере горнодобывающей промышленности, незаконно проводимые Арменией в регионе на протяжении многих лет и не соответствующие каким-либо экологическим нормам и стандартам, угрожают здоровью и экосистеме жителей региона.

Она проинформировала представителей государств-членов ООН о деятельности представляемой организации и сказала, что в настоящее время организация прилагает усилия в регионе Южного Кавказа с целью пресечения деятельности в сфере горнодобывающей промышленности Армении, которая нарушает экологические нормы и стандарты.

"Загрязнение пресной воды представляет собой серьезную угрозу для здоровья людей и безопасности воды, что может привести к распространению инфекционных заболеваний. Мы осуждаем все попытки, которые наносят вред здоровью человека и нашей экосистеме, подвергая риску наше здоровье", - добавила П.Велиева.