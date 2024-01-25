В Азербайджане завтра осадков не ожидается

26 января в Азербайджане преимущественно будет без осадков.

26 января в Азербайджане преимущественно будет без осадков.

Как передает Report, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью в некоторых пригородных районах, вероятно, будут кратковременные осадки. Будет преобладать южный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-3°, днем 5-8° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Время от времени ожидается туман, будет преобладать умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем 3-7° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 1-6° мороза. Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах дороги могут быть покрыты льдом.