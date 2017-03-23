Азербайджан заняла 31-е место в Индексе экологической эффективности

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан заняла 31-е место в мировом Индексе экологической эффективности Йельского университета за 2016 год.

Как передает Report, рейтинг опубликован на сайте Центра экологической политики и права при Йельском университете США.

Первые четыре места в рейтинге принадлежат странам Северной Европы - Финляндии, Исландии, Швеции и Дании. Норвегия находится на 17-м месте. Из стран бывшего СССР самый высокий результат показала Эстония, которая заняла восьмое место. Первенство среди стран СНГ принадлежит Азербайджану, обогнавшему Россию на одно место. Азиатские промышленные гиганты - Китай и Индия - продемонстрировали небольшую положительную динамику, поднявшись соответственно со 118-го на 109-е место и со 155-го на 141-е.