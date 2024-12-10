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На освобожденных территориях Азербайджана будет создан новый Национальный парк

На освобожденных территориях Азербайджана будет создан новый Национальный парк Азербайджан разрабатывает проект по созданию нового Национального парка
Экология
10 декабря 2024 г. 14:27
На освобожденных территориях Азербайджана будет создан новый Национальный парк

В Азербайджане будет создан новый Национальный парк, который охватит части территорий Шушинского, Ходжалинского, Агдеринского и Кяльбаджарского районов.

Как передает Report, об этом заявил начальник Службы охраны биоразнообразия при Минэкологии Фирудин Алиев на заседании рабочей группы по вопросам экологии.

По его словам, общая площадь парка составит 92 656,2 гектара, из которых 6043,7 гa придется на Шушинский, 24824,4 га - на Ходжалинский, 46606,7 га - на Агдеринский и 15181,4 гa - на Кяльбаджарский районы.

Алиев отметил, что совместно с профильными государственными органами проведен осмотр территорий, которые планируется включить в Национальный парк.

Начальник службы подчеркнул, что предварительная карта нового парка уже готова и представлена Государственному комитету по градостроительству и архитектуре для дальнейшего согласования.

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Версия на азербайджанском языке Şuşa, Xocalı, Ağdərə və Kəlbəcəri əhatə etməklə yeni Milli Parkın yaradılması planlaşdırılır

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