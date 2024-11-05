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Азербайджан разрабатывает "План охраны природы"

Азербайджан разрабатывает "План охраны природы" 11^48
Экология
5 ноября 2024 г. 11:55
Азербайджан разрабатывает План охраны природы

Состоялось первое заседание рабочей группы по разработке "Плана охраны природы" для Азербайджана, организованное Министерством экологии и природных ресурсов совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Как сообщает Report, документ разработан в рамках проекта "Сохранение и устойчивое использование биоразнообразия: укрепление системы особо охраняемых природных территорий Азербайджана путем совершенствования управления".

На заседании, в частности, обсужден краткий обзор "Плана охраны природы", обоснование создания рабочей группы, предлагаемый формат, структура, приоритетные области сохранения биоразнообразия в Азербайджане, текущее состояние территориальной охраны.

Также состоялся обмен мнениями и предложениями о дальнейших шагах, которые будут проведены в рамках проекта.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Nature Conservation Plan under development
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan üçün “Təbiəti mühafizə planı” hazırlanır

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