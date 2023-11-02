Азербайджан предлагает проведение совместного мониторинга в Каспийском море

Азербайджан предлагает планирование и реализацию совместных экологических мониторингов в Каспийском море.

Азербайджан предлагает планирование и реализацию совместных экологических мониторингов в Каспийском море.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на заседании экспертной группы по изучению причин изменения уровня Каспийского моря, а также разработке соответствующих адаптивных мер.

Он сказал, что по мере снижения уровня моря в ближайшие годы возможно сокращение биоразнообразия Каспийского моря.

"Этому вопросу следует уделить особое внимание. В пунктах гидрометеорологических наблюдений Национальной службы гидрометеорологии проводятся регулярные наблюдения за уровнем моря. Учреждения, деятельность которых связана с морем, информируются о результатах наблюдений, чтобы они могли учитывать эти моменты в своей работе и будущей деятельности", - сказал Бабаев.

По словам министра, в азербайджанском секторе Каспийского моря регулярно проводятся экспедиции на научно-исследовательском судне "Алиф Гаджиев" Министерства экологии и природных ресурсов в целях оценки экологической обстановки, изучения биологических ресурсов и гидрологического состояния моря.

Бабаев сообщил, что они готовы поделиться результатами мониторинга со всеми заинтересованными сторонами: "В то же время мы предлагаем планирование и реализацию совместных экологических мониторингов в Каспийском море".