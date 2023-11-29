Азербайджан объявил о своих целях в борьбе с изменением климата

Азербайджан вносит свой вклад в глобальную борьбу с изменением климата.

Азербайджан вносит свой вклад в глобальную борьбу с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров.

По его словам, в Азербайджане с целью обеспечения водной безопасности страны в связи с изменением климата в краткосрочной перспективе до 2025 года и в долгосрочной перспективе до 2030 года планируется сокращение зависимости от трансграничных вод, в том числе строительство водохранилищ на внутренних реках, подготовка механизма по расширению использования альтернативных вод, эффективному использованию оросительной воды.

Страновой менеджер Всемирного банка по Азербайджану Штефани Шталльмайстер отметила, что Азербайджан является одной из стран, непосредственно затронутых проблемой повышения карбоновых выбросов в глобальном масштабе.

"В последующие годы Азербайджан столкнется как с нехваткой воды, так и с экстремально жаркой погодой. Это в первую очередь скажется на сельском хозяйстве", - сказала она.