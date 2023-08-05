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Азербайджан обсуждает привлечение к ответственности Армении за ущерб природе за годы оккупации

Азербайджан обсуждает привлечение к ответственности Армении за ущерб природе за годы оккупации 12:41
Экология
5 августа 2023 г. 13:38
Азербайджан обсуждает привлечение к ответственности Армении за ущерб природе за годы оккупации

Азербайджан совместно с экспертами обсуждает вопросы привлечения к ответственности Армении за ущерб окружающей среде Карабаха за годы оккупации.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель рабочей группы по экологическим вопросам межведомственного центра, действующего при координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

Он сообщил о проведении экологических мероприятий на территории Шушинского района, в том числе по лесовосстановлению и созданию новых участков зеленых насаждений, проинформировал о мерах по возобновлению деятельности Государственного природного заповедника "Дашалты", созданного в 1988 году с целью охраны и сохранения редких природных комплексов, в частности исторических и палеонтологических памятников на административной территории Ходжалинского и Шушинского районов.

"Мы ведем обмен информацией с экспертами, чтобы добиться оценки на международном уровне правовой оценки ущерба, нанесенного Арменией окружающей среде за 30-летний период оккупации",- отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ermənistanın ətraf mühitə vurduğu ziyana görə cəzalandırılması üçün ekspertlərlə məlumat mübadiləsi aparır

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