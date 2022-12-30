О нас

Азербайджан нацелен начать эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на освобожденных территориях

Азербайджан нацелен начать эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на освобожденных территориях Одним из главных приоритетов на следующий год является вовлечение месторождений полезных ископаемых в освобожденных от оккупации регионах в экономический оборот.
Экология
30 декабря 2022 г. 16:57
Азербайджан нацелен начать эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на освобожденных территориях

Одним из главных приоритетов на следующий год является вовлечение месторождений полезных ископаемых в освобожденных от оккупации регионах в экономический оборот.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов Азербайджана Самир Идаятов на брифинге по итогам года.

По его словам, разрешение на использование месторождений общераспространенных полезных ископаемых на освобожденных территориях для реализации строительных проектов реконструкции и восстановления будет выдаваться в два этапа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gələn ildən azad edilən ərazilərdəki faydalı qazıntı yataqlarının istismarına başlanıla bilər

Экслюзивные новости

В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
30 декабря 2022 г. 11:18
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
29 декабря 2022 г. 16:25
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
29 декабря 2022 г. 15:59
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
28 декабря 2022 г. 13:47
Репортаж из украинского города Бахмут
ФотоРепортаж из украинского города Бахмут
28 декабря 2022 г. 13:21
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
28 декабря 2022 г. 11:00
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
26 декабря 2022 г. 10:00
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
23 декабря 2022 г. 12:24
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
23 декабря 2022 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi