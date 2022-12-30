Азербайджан нацелен начать эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на освобожденных территориях

Одним из главных приоритетов на следующий год является вовлечение месторождений полезных ископаемых в освобожденных от оккупации регионах в экономический оборот.

Одним из главных приоритетов на следующий год является вовлечение месторождений полезных ископаемых в освобожденных от оккупации регионах в экономический оборот.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов Азербайджана Самир Идаятов на брифинге по итогам года.

По его словам, разрешение на использование месторождений общераспространенных полезных ископаемых на освобожденных территориях для реализации строительных проектов реконструкции и восстановления будет выдаваться в два этапа.