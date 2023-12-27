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Азербайджан изучил опыт Турции по созданию системы раннего оповещения о погодных условиях

Азербайджан изучил опыт Турции по созданию системы раннего оповещения о погодных условиях Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР) в рамках поездки в Анкару изучили опыт Турции по созданию системы раннего оповещения о погодных условиях.
Экология
27 декабря 2023 г. 18:25
Азербайджан изучил опыт Турции по созданию системы раннего оповещения о погодных условиях

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР) в рамках поездки в Анкару изучили опыт Турции по созданию системы раннего оповещения о погодных условиях.

Как сообщили Report в министерстве, делегация во главе с начальником Национальной службы гидрометеорологии Назимом Махмудовым провела встречи в Главном управлении метеорологии Министерства окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции, Управлении по изменению климата и Управлении стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел братской страны.

В рамках встреч изучен передовой опыт Турции по созданию системы раннего оповещения в области метеорологии в Азербайджане, определены приоритетные направления сотрудничества.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29, которая пройдет в Азербайджане.

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