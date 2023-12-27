Азербайджан изучил опыт Турции по созданию системы раннего оповещения о погодных условиях

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР) в рамках поездки в Анкару изучили опыт Турции по созданию системы раннего оповещения о погодных условиях.

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР) в рамках поездки в Анкару изучили опыт Турции по созданию системы раннего оповещения о погодных условиях.

Как сообщили Report в министерстве, делегация во главе с начальником Национальной службы гидрометеорологии Назимом Махмудовым провела встречи в Главном управлении метеорологии Министерства окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции, Управлении по изменению климата и Управлении стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел братской страны.

В рамках встреч изучен передовой опыт Турции по созданию системы раннего оповещения в области метеорологии в Азербайджане, определены приоритетные направления сотрудничества.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29, которая пройдет в Азербайджане.