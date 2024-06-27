Азербайджан и ЮНЕП будут реализовывать совместные проекты по охране окружающей среды

Азербайджан реализует в 2026 году совместные проекты с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) по охране окружающей среды.

Азербайджан реализует в 2026 году совместные проекты с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) по охране окружающей среды.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев на брифинге с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным директором Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен, находящейся с визитом в Азербайджане.

По его словам, в рамках проекта также будут освещены работы, проводимые Азербайджаном.

"Проведены обсуждения по реализации при поддержке ЮНЕП работ для утилизации строительных отходов на освобожденных территориях и их повторного использования. Работа в этом направлении в основном была проведена в Агдаме", - сказал Бабаев.