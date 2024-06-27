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Азербайджан и ЮНЕП будут реализовывать совместные проекты по охране окружающей среды

Азербайджан и ЮНЕП будут реализовывать совместные проекты по охране окружающей среды Азербайджан реализует в 2026 году совместные проекты с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) по охране окружающей среды.
Экология
27 июня 2024 г. 14:19
Азербайджан и ЮНЕП будут реализовывать совместные проекты по охране окружающей среды

Азербайджан реализует в 2026 году совместные проекты с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) по охране окружающей среды.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев на брифинге с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным директором Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен, находящейся с визитом в Азербайджане.

По его словам, в рамках проекта также будут освещены работы, проводимые Азербайджаном.

"Проведены обсуждения по реализации при поддержке ЮНЕП работ для утилизации строительных отходов на освобожденных территориях и их повторного использования. Работа в этом направлении в основном была проведена в Агдаме", - сказал Бабаев.

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Версия на английском языке Azerbaijan and UNEP to implement joint projects on environmental protection
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və UNEP ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı birgə layihələr həyata keçirəcək

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