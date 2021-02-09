О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан и Великобритания углубляют сотрудничество в области изменения климата

Азербайджан и Великобритания углубляют сотрудничество в области изменения климата В Баку подписан меморандум о взаимопонимании между двумя странами
Экология
9 февраля 2021 г. 18:09
Азербайджан и Великобритания углубляют сотрудничество в области изменения климата

Азербайджан и Великобритания договорились о более глубоком сотрудничестве в области изменения климата.

Как сообщает Report, сегодня в Баку был подписан меморандум о взаимопонимании между двумя странами с целью расширения партнерства по вопросам окружающей среды и климата.

Подписи под документом поставили находящаяся с визитом в Азербайджане Министр по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон и министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

"Великобритания готова поддержать Азербайджан в достижении амбициозной цели по "нулевым выбросам углерода" раньше срока", - написала Венди Мортон на своей странице в Twitter.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan and UK agreed on deeper cooperation in the field of climate change

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
5 февраля 2021 г. 20:06
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27
В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
Повышение пенсий в Азербайджане охватит 1 миллион 140 тысяч граждан
ФотоПовышение пенсий в Азербайджане охватит 1 миллион 140 тысяч граждан
5 февраля 2021 г. 19:59
В Азербайджане страховая часть пенсий увеличивается на 2,8%
В Азербайджане страховая часть пенсий увеличивается на 2,8%
5 февраля 2021 г. 19:50
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Азербайджане
Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Азербайджане
5 февраля 2021 г. 20:23
В Баку задержаны участники и организаторы свадьбы
ФотоВ Баку задержаны участники и организаторы свадьбы
7 февраля 2021 г. 12:15
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
5 февраля 2021 г. 14:53
Тяжелое ДТП в Агдаше, погибла семья - ОБНОВЛЕНО
ВидеоТяжелое ДТП в Агдаше, погибла семья - ОБНОВЛЕНО
7 февраля 2021 г. 10:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi