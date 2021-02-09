Азербайджан и Великобритания углубляют сотрудничество в области изменения климата

В Баку подписан меморандум о взаимопонимании между двумя странами

Азербайджан и Великобритания договорились о более глубоком сотрудничестве в области изменения климата.

Как сообщает Report, сегодня в Баку был подписан меморандум о взаимопонимании между двумя странами с целью расширения партнерства по вопросам окружающей среды и климата.

Подписи под документом поставили находящаяся с визитом в Азербайджане Министр по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон и министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

"Великобритания готова поддержать Азербайджан в достижении амбициозной цели по "нулевым выбросам углерода" раньше срока", - написала Венди Мортон на своей странице в Twitter.