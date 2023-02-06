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Азербайджан и Великобритания работают над адаптацией к негативным последствиям изменения климата

Азербайджан и Великобритания работают над адаптацией к негативным последствиям изменения климата Азербайджан и Великобритания работают вместе, чтобы лучше адаптироваться к негативным последствиям изменения климата.
Экология
6 февраля 2023 г. 17:35
Азербайджан и Великобритания работают над адаптацией к негативным последствиям изменения климата

Азербайджан и Великобритания работают вместе, чтобы лучше адаптироваться к негативным последствиям изменения климата.

Об этом в интервью Report сказал региональный посол Великобритании по вопросам энергетической безопасности и климата Дэвид Моран.

"Мы очень хотим, чтобы Азербайджан перешел на возобновляемые источники энергии и сократил выбросы. И мы рады, что страна продолжает подписываться под международными климатическими обязательствами", - отметил он.

С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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Версия на английском языке Azerbaijan, UK work to adapt to negative impacts of climate change

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