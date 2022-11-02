Азербайджан и Великобритания обсудили сотрудничество в области охраны окружающей среды

Азербайджан и Великобритания обсудили сотрудничество в области охраны окружающей среды.

Азербайджан и Великобритания обсудили сотрудничество в области охраны окружающей среды.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Азербайджане Фергусом Олдом.

На встрече состоялся обмен мнениями в области охраны окружающей среды, были обсуждены возможности дальнейшего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.