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Азербайджан и Великобритания обсудили сотрудничество в области охраны окружающей среды

Азербайджан и Великобритания обсудили сотрудничество в области охраны окружающей среды Азербайджан и Великобритания обсудили сотрудничество в области охраны окружающей среды.
Экология
2 ноября 2022 г. 20:22
Азербайджан и Великобритания обсудили сотрудничество в области охраны окружающей среды

Азербайджан и Великобритания обсудили сотрудничество в области охраны окружающей среды.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Азербайджане Фергусом Олдом.

На встрече состоялся обмен мнениями в области охраны окружающей среды, были обсуждены возможности дальнейшего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Böyük Britaniya ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

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