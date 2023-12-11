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Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в области изменения климата

Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в области изменения климата Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в области изменения климата.
Экология
11 декабря 2023 г. 10:36
Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в области изменения климата

Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в области изменения климата.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

В ведомстве сообщили, что делегация Азербайджана посетила павильон Турции, действующий в рамках COP28. В ходе визита министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев встретился с заместителем министра окружающей среды и градостроительства Турции Фатмой Варанк. На встрече были обсуждены важные для наших стран вопросы совместного сотрудничества в области изменения климата.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Türkiye mull cooperation in field of climate change
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə iqlim dəyişmələri sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

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