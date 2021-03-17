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Азербайджан и Турция будут сотрудничать в области метеорологии и лесного хозяйства

Азербайджан и Турция будут сотрудничать в области метеорологии и лесного хозяйства Находящаяся с рабочим визитом в Азербайджане делегация во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Бекиром Пакдемирли встретилась с представителями Министерства экологии и природных ресурсов.
Экология
17 марта 2021 г. 18:49
Азербайджан и Турция будут сотрудничать в области метеорологии и лесного хозяйства

Находящаяся с рабочим визитом в Азербайджане делегация во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Бекиром Пакдемирли встретилась с представителями Министерства экологии и природных ресурсов.

Как сообщили Report в министерстве, на встрече состоялся обмен мнениями по охране лесов, управления водными ресурсами, снижению воздействия климатических изменений, гидрометеорологии и другим вопросам, представляющим взаимный интерес, обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества.

Также в рамках встречи были подписаны двухлетние (2021-2023 годы) рабочие программы по реализации Меморандума о взаимопонимании между двумя министерствами по сотрудничеству в области метеорологии и лесного хозяйства.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Turkey to cooperate in meteorology, forestry
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Türkiyə meteorologiya və meşə təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq edəcək

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