Азербайджан и Турция будут сотрудничать в области метеорологии и лесного хозяйства

Находящаяся с рабочим визитом в Азербайджане делегация во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Бекиром Пакдемирли встретилась с представителями Министерства экологии и природных ресурсов.

Находящаяся с рабочим визитом в Азербайджане делегация во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Бекиром Пакдемирли встретилась с представителями Министерства экологии и природных ресурсов.

Как сообщили Report в министерстве, на встрече состоялся обмен мнениями по охране лесов, управления водными ресурсами, снижению воздействия климатических изменений, гидрометеорологии и другим вопросам, представляющим взаимный интерес, обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества.

Также в рамках встречи были подписаны двухлетние (2021-2023 годы) рабочие программы по реализации Меморандума о взаимопонимании между двумя министерствами по сотрудничеству в области метеорологии и лесного хозяйства.