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Азербайджан и ОАЭ обсудили сотрудничество в области изменения климата

Азербайджан и ОАЭ обсудили сотрудничество в области изменения климата В рамках III Азербайджано-турецкого энергетического форума и международной конференции "Нахчыван - зона зеленой энергии" министр по вопросам изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мариам Мохаммед Альмхейри и заместитель
Экология
30 сентября 2023 г. 10:30
Азербайджан и ОАЭ обсудили сотрудничество в области изменения климата

В рамках III Азербайджано-турецкого энергетического форума и международной конференции "Нахчыван - зона зеленой энергии" министр по вопросам изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мариам Мохаммед Альмхейри и заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева обсудили вопросы сотрудничества в области изменения климата.

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, в преддверии 28-й Конференции по изменению климата (COP28), которая состоится в конце ноября в Объединенных Арабских Эмиратах, состоялся обмен мнениями по вопросам совместной деятельности, перспективам перехода к "зеленому" развитию, достижению целей, связанных с Парижским соглашением.

Гостья высоко оценила запланированное участие Азербайджана в COP28.

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