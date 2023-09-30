Азербайджан и ОАЭ обсудили сотрудничество в области изменения климата

В рамках III Азербайджано-турецкого энергетического форума и международной конференции "Нахчыван - зона зеленой энергии" министр по вопросам изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мариам Мохаммед Альмхейри и заместитель

В рамках III Азербайджано-турецкого энергетического форума и международной конференции "Нахчыван - зона зеленой энергии" министр по вопросам изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мариам Мохаммед Альмхейри и заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева обсудили вопросы сотрудничества в области изменения климата.

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, в преддверии 28-й Конференции по изменению климата (COP28), которая состоится в конце ноября в Объединенных Арабских Эмиратах, состоялся обмен мнениями по вопросам совместной деятельности, перспективам перехода к "зеленому" развитию, достижению целей, связанных с Парижским соглашением.

Гостья высоко оценила запланированное участие Азербайджана в COP28.