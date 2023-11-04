Азербайджан и МВФ обсудили сотрудничество в области охраны окружающей среды

Азербайджан и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили сотрудничество в области охраны окружающей среды.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

В Министерстве экологии и природных ресурсов состоялась встреча с делегацией во главе с руководителем миссии МВФ по Азербайджану Анной Бордо. В ходе встречи были обсуждены вопросы глобального изменения климата, перспективы дальнейшего сотрудничества в области охраны окружающей среды, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.