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Азербайджан и МВФ обсудили сотрудничество в области охраны окружающей среды

Азербайджан и МВФ обсудили сотрудничество в области охраны окружающей среды
Экология
4 ноября 2023 г. 10:05
Азербайджан и МВФ обсудили сотрудничество в области охраны окружающей среды

Азербайджан и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили сотрудничество в области охраны окружающей среды.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

В Министерстве экологии и природных ресурсов состоялась встреча с делегацией во главе с руководителем миссии МВФ по Азербайджану Анной Бордо. В ходе встречи были обсуждены вопросы глобального изменения климата, перспективы дальнейшего сотрудничества в области охраны окружающей среды, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijan, IMF mull cooperation in environmental protection
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla BVF arasında ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

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