Австралия выделит 700 миллионов долларов на защиту Большого Барьерного рифа

Австралия выделит дополнительно один миллиард долларов (около 700 млн долларов США) на спасение вымирающего Большого Барьерного рифа, от которого зависят 64 тыс рабочих мест.

Австралия выделит дополнительно один миллиард долларов (около 700 млн долларов США) на спасение вымирающего Большого Барьерного рифа, от которого зависят 64 тыс рабочих мест.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом объявило в пятницу правительство страны.

Новый план подразумевает увеличение к 2050 году инвестиций до трех миллиардов австралийских долларов (2,1 млрд долларов США). По словам премьера Австралии Скотта Моррисона, средства пойдут на повышение качества воды, предотвращение эрозии и загрязнения океана.

Большой Барьерный риф протянулся на 2 300 км вдоль побережья Квинсленда. Считается, что потепление воды в Мировом океане может привести к гибели кораллов.