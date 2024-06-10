Арпадараи: Экологический баланс Каспийского моря очень хрупок

Экологический баланс Каспийского моря очень хрупок.

Экологический баланс Каспийского моря очень хрупок.

Как передает Report об этом сказала депутат Милли Меджлиса, лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи на мероприятии Caspian Blue Horizons Workshop, посвященном синергии науки и бизнеса для устойчивости климата и Каспийского моря в преддверии СОР29.

По ее словам, причины изменений, происходящих в Каспийском море, пока не изучены.

"Каспийское море - яркий пример сложной региональной повестки дня. Это означает, что прикаспийские государства должны объединиться и выработать общее видение и климатическую повестку. Если мы все сделаем правильно, то окажем положительное влияние не только на климат и окружающую среду, но и на экономику этих стран", - сказала она.