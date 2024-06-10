О нас

Арпадараи: Экологический баланс Каспийского моря очень хрупок

Арпадараи: Экологический баланс Каспийского моря очень хрупок Экологический баланс Каспийского моря очень хрупок.
Экология
10 июня 2024 г. 10:39
Арпадараи: Экологический баланс Каспийского моря очень хрупок

Экологический баланс Каспийского моря очень хрупок.

Как передает Report об этом сказала депутат Милли Меджлиса, лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи на мероприятии Caspian Blue Horizons Workshop, посвященном синергии науки и бизнеса для устойчивости климата и Каспийского моря в преддверии СОР29.

По ее словам, причины изменений, происходящих в Каспийском море, пока не изучены.

"Каспийское море - яркий пример сложной региональной повестки дня. Это означает, что прикаспийские государства должны объединиться и выработать общее видение и климатическую повестку. Если мы все сделаем правильно, то окажем положительное влияние не только на климат и окружающую среду, но и на экономику этих стран", - сказала она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Arpadarai: Ecological balance of Caspian Sea very fragile
Версия на азербайджанском языке Nigar Arpadarai: Xəzər dənizinin ekoloji tarazlığı kövrəkdir

Самое важное

Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
8 июня 2024 г. 12:29
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
7 июня 2024 г. 19:37
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
6 июня 2024 г. 22:14
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
6 июня 2024 г. 20:18
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
6 июня 2024 г. 20:17
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
6 июня 2024 г. 20:15
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
4 июня 2024 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi