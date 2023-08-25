Армения и ее покровители используют Сарсангское водохранилище как средство террора

Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства и Государственное агентство водных ресурсов Азербайджанской Республики распространили совместное заявление относительно ситуации с Сарсангским водохранилищем.

Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства и Государственное агентство водных ресурсов Азербайджанской Республики распространили совместное заявление относительно ситуации с Сарсангским водохранилищем.

Как передает Report, в заявлении, в частности, говорится:

"На протяжении более тридцати лет Сарсангское водохранилище, созданное в 1976 году на Тартарчае, и находящееся на данный момент на территории под временным контролем российских миротворцев, целенаправленно используется Арменией и покровительствующими ей силами как средство экологического и социально-экономического террора. Водохранилище, находящееся в аварийном состоянии, представляет серьезную угрозу для населенных пунктов, фермерских хозяйств и объектов инфраструктуры, расположенных его в нижней части. В резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы от 26 января 2016 года под номером 2085 действия Армении расценены как экологическая агрессия, направленная на создание гуманитарных и экологических проблем для граждан Азербайджана.

В документе особо подчеркивается, что неправильное управление Сарсангским водохранилищем может привести к крупной катастрофе, которая повлечет за собой многочисленные человеческие жертвы и новый гуманитарный кризис. В то же время Ассамблея призвала власти Армении прекратить использовать водные ресурсы как средство политического влияния или давления".

В заявлении также отмечается, что неправильное использование Сарсангского водохранилища общим водоизмещением 560 млн. кубометров продолжает оказывать серьезный ущерб экосистеме региона.

В заявлении содержится призыв к Армении, которая посредством контролируемых ею сил нарушает экологический баланс в регионе, наносит ущерб его флоре и фауне, воздержаться от подобных действий.