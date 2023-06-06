О нас

Армения готовится к строительству металлургического завода на территории, граничащей с Нахчываном

Армения готовится к строительству металлургического завода на территории, граничащей с Нахчываном Армения готовится к строительству крупного металлургического завода с инвестиционной стоимостью в $70 млн на территории Араздеяна, граничащей с Нахчыванской Автономной Республикой и которая находится близко к границе с Турцией.
Экология
6 июня 2023 г. 23:21
Армения готовится к строительству металлургического завода на территории, граничащей с Нахчываном

Армения готовится к строительству крупного металлургического завода с инвестиционной стоимостью в $70 млн на территории Араздеяна, граничащей с Нахчыванской Автономной Республикой и которая находится близко к границе с Турцией.

Как передает местное бюро Report, строительство завода приведет к загрязнению воздуха токсичными отходами.

Это вызвало справедливое недовольство жителей Нахчывана, включая население Садарака.

Жители сообщают, что село Араздеян, где будет располагаться завод, находится на берегу реки Араз. Отходы завода будут сбрасываться в эту реку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistandan Naxçıvana ekoloji təhdid: sərhəddə təhlükəli zavod inşa ediləcək

Другие новости из категории

В некоторых районах Азербайджана прошли ливни, выпал град, в Гирдманчае сошел сель
В некоторых районах Азербайджана прошли ливни, выпал град, в Гирдманчае сошел сель
6 июня 2023 г. 22:56
В Баку оштрафован руководитель загрязняющего атмосферу завода
ФотоВ Баку оштрафован руководитель загрязняющего атмосферу завода
6 июня 2023 г. 15:02
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град
6 июня 2023 г. 13:18
Ведутся работы по восстановлению системы гидрометеорологического наблюдения на освобожденных территориях
Ведутся работы по восстановлению системы гидрометеорологического наблюдения на освобожденных территориях
5 июня 2023 г. 15:18
Завтра в районах пройдут дожди
Завтра в районах пройдут дожди
5 июня 2023 г. 13:23
В Азербайджане неустойчивая, дождливая погода сохранится до 9 июня
В Азербайджане неустойчивая, дождливая погода сохранится до 9 июня
5 июня 2023 г. 12:59
В регионах Азербайджана периодически фиксировались молнии, наблюдался дождь ливневого характера
В регионах Азербайджана периодически фиксировались молнии, наблюдался дождь ливневого характера
4 июня 2023 г. 23:41
Завтра на ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
Завтра на ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
4 июня 2023 г. 15:29
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
4 июня 2023 г. 12:32
В воскресенье в Азербайджане ожидаются ливни, грозы и град
В воскресенье в Азербайджане ожидаются ливни, грозы и град
3 июня 2023 г. 12:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi