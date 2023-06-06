Армения готовится к строительству металлургического завода на территории, граничащей с Нахчываном

Армения готовится к строительству крупного металлургического завода с инвестиционной стоимостью в $70 млн на территории Араздеяна, граничащей с Нахчыванской Автономной Республикой и которая находится близко к границе с Турцией.

Армения готовится к строительству крупного металлургического завода с инвестиционной стоимостью в $70 млн на территории Араздеяна, граничащей с Нахчыванской Автономной Республикой и которая находится близко к границе с Турцией.

Как передает местное бюро Report, строительство завода приведет к загрязнению воздуха токсичными отходами.

Это вызвало справедливое недовольство жителей Нахчывана, включая население Садарака.

Жители сообщают, что село Араздеян, где будет располагаться завод, находится на берегу реки Араз. Отходы завода будут сбрасываться в эту реку.