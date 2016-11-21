IDEA и "Центр природы Кавказа" займутся восстановлением популяции переднеазиатского леопарда

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Объединение IDEA и АНО "Центр природы Кавказа" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках восстановления и сохранения популяции переднеазиатского леопарда на территориях его исторического ареала обитания в Азербайджане и России.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу АНО "Центр природы Кавказа", документ подписан руководителем IDEA Лейлой Алиевой и гендиректором АНО Ренатой Шюшайте.

Согласно документу, стороны будут поддерживать мероприятия, проводимые национальными научно-исследовательскими институтами и дирекциями особо охраняемых природных территорий России и Азербайджана, с целью обследования мест обитания и потенциальных зон выпуска переднеазиатского леопарда.

Особое внимание будет уделяться также вопросам подготовки зон выпуска леопарда на трансграничных территориях двух стран, включая борьбу с браконьерством, увеличение при необходимости численности парнокопытных животных на этих участках за счет реализации плановых биотехнических мероприятий, строительство адаптационных вольеров, обеспечивающих «мягкий» выпуск леопардов в природу.

Участники соглашения также займутся организацией и проведением совместных специальных медиапроектов, маркетинговых мероприятий по повышению экологической ответственности общества.

"Нам необходимо объединяться в обсуждении таких вопросов глобального значения, как экология. У стран каспийского бассейна много общих задач в природоохранной деятельности: по нашим территориям пролегает естественный ареал обитания переднеазиатского леопарда, а также еще одного уникального животного, спасением которого занимается «Центр природы Кавказа», — каспийского тюленя. Это еще один вид, помощи которому мы вместе уделим внимание. Тем более, что уже есть научные наработки в этом вопросе", — отметила Лейла Алиева после подписания соглашения.