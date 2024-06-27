Андерсен: UNEP предпринял ряд совместных усилий по оказанию поддержки прикаспийским странам

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) предпринял ряд совместных усилий по оказанию поддержки прикаспийским странам.

Программа ООН по окружающей среде (UNEP) предприняла ряд совместных усилий по оказанию поддержки прикаспийским странам.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявила заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен.

"Мы являемся принимающей стороной Секретариата Конвенции, принятой пятью странами, которые стремятся работать сообща в сложных условиях на Каспии. Совершенно очевидно, что требуется нечто большее, что требует больше информации, обмена и совместных усилий между странами",- сказала она.

Ингер Андерсен отметила, что вопрос экологии Каспия обсуждался на сегодняшних встречах.

"Обсуждалось, как мы можем приложить все усилия, чтобы обезопасить этот прекрасный водоем и обеспечить его долгосрочное и устойчивое будущее. Это означает, что нам придется обратить внимание на изменение климата, изменение характера выпадения осадков и снега, но также мы должны обсудить добычу полезных ископаемых. Таковы некоторые из обсуждений, которые мы провели сегодня и с нетерпением ожидаем продолжения этих переговоров в ходе COP29”,- добавила исполнительный директор UNEP.