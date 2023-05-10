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ANAMA провело акцию по посадке деревьев в связи со 100-летием Гейдара Алиева

ANAMA провело акцию по посадке деревьев в связи со 100-летием Гейдара Алиева При организационной поддержке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики была проведена акция по посадке деревьев, посвященная 100-летнему юбилею со дня рождения общенациональног
Экология
10 мая 2023 г. 18:49
ANAMA провело акцию по посадке деревьев в связи со 100-летием Гейдара Алиева

При организационной поддержке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики была проведена акция по посадке деревьев, посвященная 100-летнему юбилею со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

Было отмечено, что акция направлена на увековечивание памяти великого лидера Гейдара Алиева, который всегда уделял особое внимание охране окружающей среды, способствовал увеличению числа зеленых насаждений.

В акции по посадке деревьев на территории поселка Мушфигабад Абшеронского района приняли участие члены правления Агентства, члены Общественного совета при ANAMA, основатель и руководитель организации “Корни мира”, а также другие официальные лица агентства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоANAMA Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar ağacəkmə aksiyası keçirib

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