Амин Мамедов: Необходим обязательный мониторинг территорий, где Армения ведет горнодобывающую деятельность

17:03

Территории, на которых в Армении осуществляется горнодобывающая деятельность, должны быть подвергнуты обязательному мониторингу.

Как сообщает Report, об этом сооснователь коалиции Environmental protection first Амин Мамедов заявил на брифинге о загрязнении экологии Азербайджана и всего Южного Кавказа незаконной горнодобывающей деятельностью Армении.

Мамедов отметил, что летом 2023 года появилась информация о строительстве металлургического завода в в Армении - в Араздейене. В связи с этим азербайджанские неправительственные организации (НПО) подготовили совместное заявление, выразили протест.

"В результате предпринятых усилий строительство завода было отложено. После этого азербайджанское гражданское общество продолжило изучать существующую ситуацию на исторических азербайджанских землях. Согласно материалам, предоставленным нашей коалиции компанией "Азеркосмос" в августе прошлого года, выяснилось, что в более чем 20 регионах Армении, расположенных вблизи границы с Азербайджаном, ведется добыча цветных металлов", - подчеркнул он.

Мамедов сказал, что в эту незаконную деятельность в основном вовлечены международные инвесторы.

"Из-за этого серьезно страдает экология Кавказа. Эти компании должны понимать свою ответственность и не участвовать в проектах, которые могут нанести ущерб экологии региона", - заявил Мамедов.

Он напомнил, что в рамках программы Великого возвращения бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в районы, которые находятся недалеко от Армении. "Поэтому мы продолжаем наши исследования экологического воздействия на жителей. Территории, где Армения осуществляет горнодобывающую промышленность, обязательно должны подвергаться мониторингу. Важно также участие азербайджанских специалистов в этом мониторинге", - подчеркнул эксперт. Он сказал, что Армения должна выполнять взятые на себя обязательства.