Аль-Джарван: Религиозные лидеры должны объединить усилия в борьбе с изменением климата

Председатель Всемирного совета по толерантности и миру Ахмед Мохаммед Аль-Джарван призвал участников Глобального саммита религиозных лидеров объединить усилия в борьбе с изменением климата во избежание дальнейших катастроф.

Председатель Всемирного совета по толерантности и миру Ахмед Мохаммед Аль-Джарван призвал участников Глобального саммита религиозных лидеров объединить усилия в борьбе с изменением климата во избежание дальнейших катастроф.

Как сообщает Report, об этом он заявил в среду на панельной дискуссии в ходе второго дня бакинского саммита.

"Наша планета сталкивается с угрозами, которые поколебали основы мира и стабильности. Мы должны действовать незамедлительно, призывая все заинтересованные стороны к единству. Агрессия и акты насилия требуют, чтобы мы объединялись в борьбе за мир. Призываем к сотрудничеству: когда слова религиозных лидеров едины, они могут внести вклад в укрепление мира на основе толерантности и взаимопонимания", - сказал он.

Аль-Джарван также подчеркнул, что бакинский саммит является примером того, как нужно предпринимать решающие действия в борьбе с изменениями климата.

"Выражаю признательность Азербайджану за организацию сегодняшнего мероприятия. И желаю правительству страны удачи на предстоящей климатической конференции COP29”, - добавил он.