Вице-премьер: Акция по посадке 650 тысяч деревьев вылилась в грандиозное народное движение

Вице-премьер Азербайджана, заместитель председателя – исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов написал статью под названием "Мобилизационная сила инициативы Мехрибан ханум" ("Mehriban xanımın təşəbbüsünün səfərbəredici gücü").

Как сообщает Report, в статье, в частности, говорится: "Сегодня по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой состоялась акция по посадке 650 тысяч деревьев. Этот проект, поражающий своей грандиозностью, был приурочен к 650-летию великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими. Невозможно не упомянуть о ряде привлекающих внимание аспектов этой акции, олицетворяющей глубокое уважение и почтение наших людей к памяти Насими. В первую очередь, это огромная поддержка, оказываемая грандиозным проектам, проводимым по инициативе Мехрибан ханум Алиевой и охватывающим многие сферы нашей жизни. А причина проста и ясна. Эти проекты служат обогащению нашей литературы, укреплению образования, здравоохранения, взывают к таким высшим ценностям, как милосердие, уважение и забота о человеке. Одухотворенность и настрой, которые я наблюдал в ходе акции, говорят о мобилизационной силе инициативы Мехрибан ханум. По сути, акция по посадке 650 тысяч деревьев вылилась в грандиозное народное движение".