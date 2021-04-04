В Баку прошли акции по посадке деревьев в рамках проекта "Республиканский зеленый марафон"

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой очередная акция по посадке деревьев прошла в рамках "Республиканского зеленого марафона"

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой очередная акция по посадке деревьев прошла в рамках "Республиканского зеленого марафона".

Как передает Report, 3 апреля в Гарадагском районе, а 4 апреля в Бинагадинском районе Баку при участии местных волонтеров было посажено 3000 деревьев разных пород, в соответствии с почвенно-климатическими условиями местности.

При участии сотрудников Общественного объединения IDEA и Министерства экологии и природных ресурсов на площади 2 га было посажено более 1 600 деревьев.

Отметим, что в этому году за весенний и осенний сезон в стране будет посажено около 1 млн деревьев.