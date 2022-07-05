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Академик: Снижение уровня Каспия влияет на туристический сектор

Академик: Снижение уровня Каспия влияет на туристический сектор Снижение уровня Каспийского моря влияет в том числе на туристический сектор
Экология
5 июля 2022 г. 17:38
Академик: Снижение уровня Каспия влияет на туристический сектор

Снижение уровня Каспийского моря влияет в том числе на туристический сектор.

Об этом Report заявил генеральный директор Института географии имени академика Гасана Алиева НАНА Закир Эминов.

По его словам, на побережье Азербайджана есть туристические базы, а со снижением уровня Каспийского моря, линия побережья удаляется от курортных центров.

З. Эминов также отметил проблему загрязнения Каспийского моря, которое в том числе влияет на рыболовство.

"С начала 70-х годов на побережье Каспия, в том числе в Азербайджане, идет активное освоение побережья моря, а это влияет на экологическое состояние. Так, существует проблема очистки сточных вод",- отметил он.

Кроме того, по его словам, начиная с 2005 года уровень Каспия снижается ускоренными темпами, что также связано с изменением климата, снижением расходов реки в том числе Куры.

В заключение, академик также подчеркнул, что Каспийское море имеет важное значение как для региона, так и для Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Akademik: “Xəzər dənizinin səviyyəsinin düşməsi turizm sektoruna təsir edir”

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