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Айсберг размером с Лондон откололся в Антарктиде

Айсберг размером с Лондон откололся в Антарктиде Гигантский айсберг размером с Лондон откололся от шельфа Бранта в Антарктиде.
Экология
24 января 2023 г. 17:17
Айсберг размером с Лондон откололся в Антарктиде

Гигантский айсберг размером с Лондон откололся от шельфа Бранта в Антарктиде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник Британской антарктической службой (The British Antarctic Survey, BAS).

Согласно ее данным, приблизительно десять лет назад эксперты начали изучать образующиеся трещины на шельфовом леднике Бранта - он граничит с побережьем Земли Коутса у моря Уэдделла. С учетом прогнозов о неминуемом отделении айсберга в 2016 году британская полярная станция Halley была передвинута на 23 км вглубь континента.

Однако айсберг площадью примерно 1 550 кв. км и толщиной около 150 метров продолжал держаться за шельф. По информации BAS, окончательное отделение гигантской глыбы льда произошло 22 января, между 19:00 и 20:00 по всемирному координированному времени, во время весенней оттепели.

Эксперты BAS не связывают произошедшее с изменением климата, а скорее объясняют это естественным поведением антарктического шельфа.

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