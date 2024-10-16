Айгюн Алиева: Женщины составляют более 40% Оргкомитета COP29

13:55

Женщины широко представлены в Оргкомитете COP29, что делает Азербайджан образцовой страной в формировании климатического лидерства.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций, член организационного комитета COP29 Айгюн Алиева на конференции "Вода и гендерное равенство" в Баку.

Она сказала, что женщины составляют более 40% Оргкомитета COP29.

"В этом контексте важно говорить как об индивидуальном, так и об организационном лидерстве. Особенно значимо участие женщин в организационном лидерстве. Это необходимо не только в государственных структурах, но и в бизнесе, инновациях, неправительственных организациях, науке и исследованиях", - подчеркнула А.Алиева.

По ее словам, женщины играют важную роль в продвижении климатического лидерства.