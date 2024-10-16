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Айгюн Алиева: Женщины составляют более 40% Оргкомитета COP29

Айгюн Алиева: Женщины составляют более 40% Оргкомитета COP29 13:55
Экология
16 октября 2024 г. 14:20
Айгюн Алиева: Женщины составляют более 40% Оргкомитета COP29

Женщины широко представлены в Оргкомитете COP29, что делает Азербайджан образцовой страной в формировании климатического лидерства.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций, член организационного комитета COP29 Айгюн Алиева на конференции "Вода и гендерное равенство" в Баку.

Она сказала, что женщины составляют более 40% Оргкомитета COP29.

"В этом контексте важно говорить как об индивидуальном, так и об организационном лидерстве. Особенно значимо участие женщин в организационном лидерстве. Это необходимо не только в государственных структурах, но и в бизнесе, инновациях, неправительственных организациях, науке и исследованиях", - подчеркнула А.Алиева.

По ее словам, женщины играют важную роль в продвижении климатического лидерства.

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Версия на азербайджанском языке Aygün Əliyeva: “COP29-un təşkilatçılığında qadınların 43 %-lik təmsilçiliyi Azərbaycanı nümunəvi ölkə edir”

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